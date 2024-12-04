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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: 19 yaşındaki Esra Yakut'dan haber yok | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        19 yaşındaki Esra'dan haber yok!

        Diyarbakır'da, 19 yaşındaki Esra Yakut, arkadaşlarına, dershaneden çıkıp eve gideceğini söyledi. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:00
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        19 yaşındaki Esra'dan haber yok!
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut’tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

        DERSHANEDEN ÇIKIP EVE GİDECEKTİ

        İHA'daki habere göre aile; kızlarının arkadaşlarına, dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve gelmediğini belirtti.

        POLİSİN ARAMASI DEVAM EDİYOR

        Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

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        #Esra Yakut
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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