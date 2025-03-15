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        Haberler Gündem 3. Sayfa UÇAKTA PANİK! 2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!

        İstanbul- Bağdat seferini yapan uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli bebek fenalaşınca Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bebek ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:30
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        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
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        İstanbul- Bağdat seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan AJet firmasına ait VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        BEBEK AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        DHA'daki habere göre bebek, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

        UÇAK SEFERİNE DEVAM ETTİ, BEBEK İYİ

        Uçak seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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        #Diyarbakır
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