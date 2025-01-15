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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Havai fişekli kutlama parmağını koparttı | Son dakika haberleri

        Havai fişekli kutlama parmağını koparttı!

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, cezaevinden çıkan ağabeyinin gelişini kutlamak isteyen gencin, yaktığı havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:09 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:16
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        Havai fişekli kutlama parmağını koparttı!
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        Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 51. Sokak’ta, cezaevinden çıkan kişiyi ailesi coşkuyla karşıladı.

        HAVAİ FİŞEK PARMAĞINI KOPARTTI

        İHA'daki habere göre o sırada ismi öğrenilmeyen gencin, cezaevinden çıkan ağabeyini karşılamak isterken havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.

        KOPAN PARMAKLA HASTANEYE GİTTİ

        Çevredekilerin yardımıyla kopan parmak bulunarak yaralıyla birlikte otomobille hastaneye götürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla çekildi.

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        #Diyarbakır
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