İnşaatın 4'üncü katından düşen mermer ustası ağır yaralandı

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Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'nın Yenişehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen mermer ustası Mehmet Türk (26), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Dönümlü Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Merdivenlere mermer döşeyen Mehmet Türk, dengesini kaybedince boşluğa düştü. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Türk'ü Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Türk'ün hayati tehlikesini sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2022-12-26 12:13:26



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