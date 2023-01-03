Sigara parasıyla kitap aldı; evi 5 bin kitaplı kütüphaneye dönüştü



Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da emekli imam Abdulaziz Yatkın (59), gençlik yıllarından itibaren içmediği sigaranın parasını kitaba yatırdı. Kendisi de 21 kitap yazan Yatkın'ın evi, yaklaşık 40 yılda 5 bin kitabın bulunduğu kütüphaneye dönüştü. Yatkın, "Hayattayken kütüphaneyi dağıtmayacağım. Vefatımdan sonra yapabilirlerse bir kütüphane kursunlar. Bu kitapları da oraya bağışlasınlar" dedi.

Emekli imam, 5 çocuk ve 8 torun sahibi Abdulaziz Yatkın, 18 yaşında mesleğe başladıktan sonra harçlığını alıp, maaşının geri kalanını annesine vermeye başladı. Harçlıklarıyla kitap alan Yatkın, ağabeyinin harçlığına ek olarak sigara parası alması üzerine, kendisi de ailesinden sigara parası isteyip, kitaba yatırdı. Bunu alışkanlık haline getiren Yatkın, sigara parası olarak ayırdığı harçlıkla evini 40 yılda 5 bin kitabın bulunduğu kütüphaneye dönüştü. Yaklaşık 20 binin üzerinde yerli ve yabancı kitabın PDF'lerini elinde bulunduran Yatkın'ın, çeşitli konularda yazdığı 21 kitabının ise 19'u basıldı.

'HİÇ SİGARA İÇMEDİM'

Kitabın kendisinde 'hastalık' olduğunu belirten Abdulaziz Yatkın, "Okuldayken ve evdeyken kitaba karşı hep ayrı bir sevgim vardı. Çocuktuk o zaman, kitap alacak paramız yoktu. Ondan sonra elime harçlıklarım geçtikçe kitap almaya başladım. Sur ilçesinde çocukken annemiz sokakta oyalanmayalım diye şerbetçilerin güğümüne benzer su satacak tenekeler bulunurdu, bana, 'oğlum git su sat' derdi. Mardin Kapı'nın bulunduğu yer kalabalıktı. Buzhanelerden buz alırdık. Yollarda bazen gazeteleri görünce 20 dakika o gazeteyi ayaküstü okurdum. Dönüp baktığımda soğuk olan suyum sıcak olurdu. Yani bu şekilde okumaya karşı ayrı bir sevgim vardı. 1983 yılında 18 yaşındayken imam oldum. Aldığımız maaşı annemize ve ninemize verirdik. Bana ve kardeşime harçlık verirken, kardeşim harçlığıyla beraber sigara parası da alırdı. Ben de sigara parası isterdim. O parayla da kitap alırdım. Ondan sonra sigara içiyormuşum gibi o parayla kitap almaya başladım. Kitaplardan evde yer kalmadı. Hayatımda hiç sigara içmedim. Sigara içiyormuş gibi kitap aldım. Şu anda 5 bin civarında kitap var. Yerim olsaydı daha fazla olurdu" diye konuştu.

'19 KİTAP YAZDIM, 2'Sİ DE HAZIR'

Kitap sevgisinin kendisine iki kazanımı olduğunu anlatan Yatkın, "Kitap okuma sevgisi beni zamanla kitap yazmaya teşvik etti. O zamanlarda okuduğum kitapların arkasına tarihlerini yazardım. Notlar almaya başladım. 1996 yılında ilk kitabımı çıkardım. 'Sorularla Peygamber Efendimizin Hayatı' adlı kitabı çıkardım. 16 yaşında bir oğlum trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. O sırada ben oğluma nasıl bir hediye gönderebilirim diye düşünürken, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitabı yazarsam daha güzel olur diye düşündüm. Onun hatıratı olarak yazdım. Ardından diğer kitapları yazdım. Kitaplar siyer, Diyarbakır tarihi ve araştırma üzerinedir. 19 kitabım var. Bunun dışında 2 kitabım da bitti. Bana bazen 'bu kadar kitabı ne yapacaksın' diye soruyorlar. 'Bir yere bağışla' diyorlar. Bende çocuklar ve torunlar var. Zaten onlar sırada bekliyorlar. Ben hayattayken bu kütüphaneyi dağıtmayacağım. Vefatımdan sonra yapabilirlerse bir kütüphane kursunlar. Bu kitapları da oraya bağışlasınlar. Bunların dışında 20 binin üzerinde yerli ve yabancı kitapların PDF'leri var. Kaynaklara ulaşmak için günlerce çalışıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-01-03 12:05:24



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