Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Akrebin soktuğu bebek, yoğun bakımda

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akrebin soktuğu bebek, yoğun bakımda
        ABONE OL
        ABONE OL

        İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde akrebin soktuğu 1 yaşındaki Mehmet Ali Y., kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi´nde meydana geldi. Uyanıp ağlamaya başlayan 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi kontrol eden annesi, akrep soktuğunu fark etti. Aile, bebeği hemen Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ali bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi´ne sevk edildi. Mehmet Ali Y.´nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır İhsan YILMAZ

        2023-08-16 13:31:16

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da, bisiklet hırsızlığı kamerada
        Diyarbakır'da, bisiklet hırsızlığı kamerada
        Diyarbakır'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi
        Diyarbakır'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi
        Şırnaklı atlet, dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında kürsüye çıkmak...
        Şırnaklı atlet, dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında kürsüye çıkmak...
        Eşeğe dayak savunması: Beni ısırdı
        Eşeğe dayak savunması: Beni ısırdı
        Diyarbakır´da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Diyarbakır´da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Tunceli'de 1. kat balkonundan düşen bebek, ambulans helikopterle hastaneye...
        Tunceli'de 1. kat balkonundan düşen bebek, ambulans helikopterle hastaneye...