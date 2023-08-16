Akrebin soktuğu bebek, yoğun bakımda

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde akrebin soktuğu 1 yaşındaki Mehmet Ali Y., kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi´nde meydana geldi. Uyanıp ağlamaya başlayan 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi kontrol eden annesi, akrep soktuğunu fark etti. Aile, bebeği hemen Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ali bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi´ne sevk edildi. Mehmet Ali Y.´nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır İhsan YILMAZ
2023-08-16 13:31:16