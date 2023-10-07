Diyarbakır'da 864 kilogram esrar ve 2 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi DİYARBAKIR'ınLice ilçesi kırsalında jandarmanın operasyonunda, 2 milyon 64 bin 40 kök Hint keneviri ve skunk ile 864 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ınLice ilçesi kırsalında jandarmanın operasyonunda, 2 milyon 64 bin 40 kök Hint keneviri ve skunk ile 864 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla çalışma yapıldı. Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında, 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 337 kilogramı toz, 475 kilogramı kubar olmak üzere 812 kilogram esrar ve 2 milyon 64 bin 40 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi. Operasyonda 4 evde yapılan aramalarda da 52 kilo 800 gram esrar, 15 kök kenevir ve 1 tabanca ele geçirilirken, 10 şüpheli de gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular numune alındıktan sonra imha edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.