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        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan çoban kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ve dağcı ekibin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:22
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        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan çoban kurtarıldı
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        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ve dağcı ekibin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kırsal Karakaya Mahallesi'nde çobanlık yapan Habib Karadağ, dün çıktığı sarp ve dik kayalıklardan inemeyince akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerince durum UMKE ve AFAD ekiplerine bildirildi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki dağcılar ile jandarma ve bölgedeki dağcı ekibin yardımıyla Karadağ güvenli alana indirildi.

        Karadağ, tedbir amaçlı Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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