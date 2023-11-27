Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Çermik'te Kuyu Mahallesinde içme suyu sorunu çözüldü

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Çermik ilçesinde Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle yürütülen projeyle Kuyu Mahallesinin içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çermik'te Kuyu Mahallesinde içme suyu sorunu çözüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Çermik ilçesinde Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle yürütülen projeyle Kuyu Mahallesinin içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir su ulaştırmak için projeler yürütüyor.

        Kırsal mahallelerde kuraklığın etkisini azaltmak amacıyla projeler geliştiren DİSKİ Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesine bağlı Kuyu Mahallesi'nde yaz mevsiminde azalan içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

        Çüngüş ilçesi Sağtepe Mahallesi'ne bağlı Bahçe mezrasında bulunan kaynak suyundan Kuyu Mahallesi'nin de yararlanması için DİSKİ ekipleri çalışmalarını tamamladı.

        Proje kapsamında 12 bin 100 metre içme suyu borusu döşeyen ekipler, kaynak suyunu Kuyu Mahallesi'ne ulaştırmış oldu. Bu sayede mahallede içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

        Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi, projenin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan çoban kurtarıldı
        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan çoban kurtarıldı
        Kayalıklardan düşünce ayağı kırıldı, 19 saat sonra kurtarıldı
        Kayalıklardan düşünce ayağı kırıldı, 19 saat sonra kurtarıldı
        Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisede restorasyon
        Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisede restorasyon
        AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, temayül yoklaması yaptı
        AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, temayül yoklaması yaptı
        Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da hava ambulansı tarlada yaralanan kişi için havalandı
        Diyarbakır'da hava ambulansı tarlada yaralanan kişi için havalandı