Çermik'te Kuyu Mahallesinde içme suyu sorunu çözüldü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Çermik ilçesinde Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle yürütülen projeyle Kuyu Mahallesinin içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir su ulaştırmak için projeler yürütüyor.

Kırsal mahallelerde kuraklığın etkisini azaltmak amacıyla projeler geliştiren DİSKİ Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesine bağlı Kuyu Mahallesi'nde yaz mevsiminde azalan içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

Çüngüş ilçesi Sağtepe Mahallesi'ne bağlı Bahçe mezrasında bulunan kaynak suyundan Kuyu Mahallesi'nin de yararlanması için DİSKİ ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Proje kapsamında 12 bin 100 metre içme suyu borusu döşeyen ekipler, kaynak suyunu Kuyu Mahallesi'ne ulaştırmış oldu. Bu sayede mahallede içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi, projenin hayırlı olmasını diledi.