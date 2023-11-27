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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kulp'ta üreticilere fidan desteği

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek amacıyla Kulp ilçesindeki çiftçilere fidan dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:12
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kulp'ta üreticilere fidan desteği
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek amacıyla Kulp ilçesindeki çiftçilere fidan dağıttı.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yerel üreticileri destekleyerek kent ekonomisinin güçlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü iş birliği ile Kulp'a bağlı İslamköy, Narlıca ve Salkım mahallelerinde üretim yapan çiftçilere fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Dağıtım töreninde konuşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, üreticilere ceviz, kestane, fıstık, badem ve mavi servi fidanlarını dağıttıklarını söyledi.

        Nurbaki, "Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere ihtiyaçları olan her türlü desteği artırarak vermeye devam edeceğiz. Destek bizden üretmek sizden diyoruz." dedi.

        Orman Fidanlık Müdürü Metin Eratilla da üreticilere yönelik desteklerin süreceğini belirtti.

        Konuşmaların ardından Nurbaki ve Eratilla, üreticilere fidanları teslim etti.

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        Galeri

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