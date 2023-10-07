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        Yük treninin çarptığı TIR'ın sürücüsü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı TIR´ın sürücüsü Fikri Sevim (55), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:57 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:00
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        Yük treninin çarptığı TIR'ın sürücüsü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı TIR´ın sürücüsü Fikri Sevim (55), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 28 Eylül´de Bismil ilçesi Kırsal Çöltepe Mahallesi´nde meydana geldi. Kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri Sevim (55) idaresindeki 25 AJ 007 TIR´a, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için yük taşıyan bir firmanın treni çarptı. TIR´ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü ağır yaralandı, 50 koyun öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikri Sevim, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada 9 gündür tedavi gören Sevim, bugün hayatını kaybetti. Sevim´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Güroluk Mahallesi´ndeki aile kabristanına defnedildi.

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