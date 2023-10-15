HÜDA PAR'dan Diyarbakır'da 'Aksa Tufanı'na destek mitingi

DİYARBAKIR'daHürDava Partisi'nce (HÜDA PAR) organize edilen ve çok sayıda kişinin katıldığı 'Aksa Tufanı'na destek mitingi düzenlendi.

HÜDA PAR öncülüğünde Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda 'Aksa Tufanı'na destek mitingine, 3 ayrı noktadan girişler yapıldı, alana çok sayıda kişi katıldı. Polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı mitingde, sık sık "Filistin'e selam direnişe devam" sloganları atıldı. Yaşlı, kadın ve çocukların da katıldığı mitingde, Filistin bayrakları açıldı. Bazı vatandaşlar da Filistin'de yaşanan saldırıların fotoğraflarının olduğu dövizleri taşıdı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mitinge, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İl Başkanı Vedat Turgut, HAMAS Alimler Birliği Dış Ülkeler Sorumlusu Nevvaf Tekruri, bazı STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'TERÖR ŞEBEKESİ, 75 YILDIR BU VAHŞETİ İŞLİYOR'

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Filistin'de insanlık suçu işleniyor. Siviller, yaşlılar, kadınlar ve kucaktaki bebekler, katlediliyor. İşgal rejimi, hastaneleri, ambulansları ve insani yardım konvoylarını da bombaladı. Gazze'yi binlerce ton bombalarla yakıp, yıktı. Terör şebekesi, 75 yıldır bu vahşeti işliyor. Filistin halkı kendi başının çaresine bakmak için işgalcilere tufan olmak zorunda kaldılar. Ama düşmanlarına benzemediler. Çocukları öldürmediler. Aksa Tufanı Harekatı 75 yıldır yapılan zulümlerin oluşturduğu öfkenin tufan olup, patlamasıdır. Son 1 aydır Filistinliler uluslararası kamuoyuna, Birleşmiş Milletler'e, İslam ülkelerine çağrıda bulunuyorlar. Kimse, kınamadan başka bir şey yapmadı. Tarih, Filistin'de binlerce çocuğun katledilmesine sessiz kalanları unutmayacaktır" dedi. Konuşmaların ardından dualar edildi, ilahiler seslendirdi.