Diyarbakır´da İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi

DİYARBAKIR´dacuma namazı sonrası bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan grup, İsrail´in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, yürüyüş yaptı.

Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan grup, İsrail´in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Dağkapı Meydanı´na kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan ve bazıları kefen giyen gruptakiler, sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı. Burada kılınan gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi. Kalabalık adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Menaf Adıyaman, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve onu çevreleyen Kudüs, katil ve siyonistler tarafından işgal edilmiş durumdadır. Bu güruh, katliamlarını her geçen gün artırmakta, mazlum Filistin halkını, kadın, çocuk, yaşlı ve genç demeden bombardımana tabi tutmaktadır. Son günlerde bu katliamlarına bir yenisini ekleyerek El- Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almış ve yüzlerce çocuk, yaşlı, kadın ve hastayı vahşice katletmiştir. Tarihte benzerine az rastlanır bu vahşeti, bütün dünya sadece izlemiş ve bir kısmı kınamaktan öteye geçemeyen açıklamalarla yetinmiştir" dedi.

`GAZZE´DE VAHŞİ BİR SOYKIRIM VAR'

Gazze´de elektrik ve temel yaşam ihtiyaçlarının olmadığını belirten Adıyaman, "On yıllardır Filistin'de gerçekleştirilen zulümler, cinayet ve katliamlar dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. On binlerce kardeşimiz şehit olmuş, yüz binlerce kardeşimiz topraklarından sürülmüştür. Gazze´de yıkım, ölüm, vahşet, katliam var. Gazze´nin üstüne bombalar yağıyor. Gazze´de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze´de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jeneratörlerin yakıtı bitti. Bugün Gazze´de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Filistin halkı, Hamas ve İslami Cihat yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. İslam ülkelerinin izzetini ve şerefini de savunmaktadır. Hal böyleyken Müslüman ülkeler ekonomik ve askeri olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. Hamas´ı, İslami Cihad´ı, Kassam Tugayları'nı ve siyonist işgalci çetelerin burunlarını yere sürten bütün Aksa Muhafızları'nı yalnız bırakmayın. Ülkenizde bulunan Siyonist ve destekçileri olan bürokratları derhal sınır dışı edin. Siyonist ve destekçileri ile olan siyasi ve ekonomik ilişkilerinizi kesin" diye konuştu.