Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır´da İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi

        DİYARBAKIR´dacuma namazı sonrası bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan grup, İsrail´in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır´da İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´dacuma namazı sonrası bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan grup, İsrail´in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, yürüyüş yaptı.

        Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan grup, İsrail´in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Dağkapı Meydanı´na kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan ve bazıları kefen giyen gruptakiler, sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı. Burada kılınan gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi. Kalabalık adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Menaf Adıyaman, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve onu çevreleyen Kudüs, katil ve siyonistler tarafından işgal edilmiş durumdadır. Bu güruh, katliamlarını her geçen gün artırmakta, mazlum Filistin halkını, kadın, çocuk, yaşlı ve genç demeden bombardımana tabi tutmaktadır. Son günlerde bu katliamlarına bir yenisini ekleyerek El- Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almış ve yüzlerce çocuk, yaşlı, kadın ve hastayı vahşice katletmiştir. Tarihte benzerine az rastlanır bu vahşeti, bütün dünya sadece izlemiş ve bir kısmı kınamaktan öteye geçemeyen açıklamalarla yetinmiştir" dedi.

        `GAZZE´DE VAHŞİ BİR SOYKIRIM VAR'

        Gazze´de elektrik ve temel yaşam ihtiyaçlarının olmadığını belirten Adıyaman, "On yıllardır Filistin'de gerçekleştirilen zulümler, cinayet ve katliamlar dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. On binlerce kardeşimiz şehit olmuş, yüz binlerce kardeşimiz topraklarından sürülmüştür. Gazze´de yıkım, ölüm, vahşet, katliam var. Gazze´nin üstüne bombalar yağıyor. Gazze´de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze´de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jeneratörlerin yakıtı bitti. Bugün Gazze´de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Filistin halkı, Hamas ve İslami Cihat yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. İslam ülkelerinin izzetini ve şerefini de savunmaktadır. Hal böyleyken Müslüman ülkeler ekonomik ve askeri olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. Hamas´ı, İslami Cihad´ı, Kassam Tugayları'nı ve siyonist işgalci çetelerin burunlarını yere sürten bütün Aksa Muhafızları'nı yalnız bırakmayın. Ülkenizde bulunan Siyonist ve destekçileri olan bürokratları derhal sınır dışı edin. Siyonist ve destekçileri ile olan siyasi ve ekonomik ilişkilerinizi kesin" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır OSB'de kongre merkezi ile kreş ve gündüz bakımevinin açılışı yap...
        Diyarbakır OSB'de kongre merkezi ile kreş ve gündüz bakımevinin açılışı yap...
        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman, Lice'de ziyaret ve temaslarda bulu...
        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman, Lice'de ziyaret ve temaslarda bulu...
        Konya'da eylem hazırlığında olduğunu itiraf eden kadın teröriste 33 yıla ka...
        Konya'da eylem hazırlığında olduğunu itiraf eden kadın teröriste 33 yıla ka...
        Oğlunu ısıran köpeğin sahibinden şikayetçi oldu, mahkemeyi kazanınca darbed...
        Oğlunu ısıran köpeğin sahibinden şikayetçi oldu, mahkemeyi kazanınca darbed...
        Diyarbakır'da Festival Mutfağı'nda yöresel ürünler tanıtılıyor
        Diyarbakır'da Festival Mutfağı'nda yöresel ürünler tanıtılıyor
        Diyarbakır'da caddeler 1 milyon 200 bin çiçekle süslenecek
        Diyarbakır'da caddeler 1 milyon 200 bin çiçekle süslenecek