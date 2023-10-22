DİYARBAKIR'DA FAST FOOD ZİNCİRİ ŞUBESİNE MAYTAP ATILDI

DİYARBAKIR'ınYenişehirilçesinde bir fast food zincirinin şubesine maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan fast food zincirinin şubesine kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.