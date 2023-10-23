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        Diyarbakır´da inşaatın 11´inci katından bir alt kata düşen işçi, yaralandı

        DİYARBAKIR´dabir otel inşaatının 11´inci katında çalışırken dengesini kaybedip şans eseri bir alt kata düşen kalıp ustası Ş.B. (40), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:15 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:20
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        Diyarbakır´da inşaatın 11´inci katından bir alt kata düşen işçi, yaralandı
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        DİYARBAKIR´dabir otel inşaatının 11´inci katında çalışırken dengesini kaybedip şans eseri bir alt kata düşen kalıp ustası Ş.B. (40), yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki 13 katlı otel inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın 11´nci katında çalışan kalıp ustası Ş.B., dengesini kaybederek, boşluktan bir alt katın zeminine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.B., ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ş.B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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