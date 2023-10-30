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        Düğünde havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaştı

        DİYARBAKIR'da,yakınının düğününde havaya uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açan C.T., o anları sosyal medya hesabından paylaştı. C.T., tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:10
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        Düğünde havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaştı
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        DİYARBAKIR'da,yakınının düğününde havaya uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açan C.T., o anları sosyal medya hesabından paylaştı. C.T., tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

        Silvan ilçesinde 28 Ekim'de, yakınının düğününe giden C.T., uzun namlulu silah ve tabancayla havaya ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasıyla, bir başkasına kaydettiren C.T., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde düğündeki bazı çocukların, ateş edildiği sırada korkarak kulaklarını kapattıkları ve eğildikleri görüldü. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine C.T., bir süre sonra paylaşımını sildi.

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