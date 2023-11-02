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        Diyarbakır'da son 1 ayda asayiş operasyonlarında 132 tutuklama

        DİYARBAKIR'da,ekim ayında, asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı. Operasyonlarda 286 silah ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:20
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        Diyarbakır'da son 1 ayda asayiş operasyonlarında 132 tutuklama
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        DİYARBAKIR'da,ekim ayında, asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı. Operasyonlarda 286 silah ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin, ekim ayında yaptıkları asayiş operasyonlarında 213 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 132'si tutuklandı, 81'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalarda 2 Kalaşnikof tüfek, 231 ruhsatsız tabanca, 27 av tüfeği, 26 kurusıkı ile 2 bin 531 fişek ele geçirildi.

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