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        Diyarbakır'da 135 kilo esrar ile 48 bin 800 kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi

        DİYARBAKIR'nınLice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 135 kilo esrar ile 48 bin 800 kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:30
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        Diyarbakır'da 135 kilo esrar ile 48 bin 800 kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi
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        DİYARBAKIR'nınLice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 135 kilo esrar ile 48 bin 800 kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı. 

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak için Lice ilçesi Daralan Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-656 Operasyonu' kapsamında; 13 ayrı noktada yapılan aramalarda 135 kilo esrar ile 48 bin 800 kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, skunk ve kenevir bitkileri imha edildi.

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