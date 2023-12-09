Diyarbakır'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu DİYARBAKIR'ınÇermik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

DİYARBAKIR'ınÇermik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çermik ilçesinde gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Tepe Mahallesi´ndeki bazı caddelerde su taşkınları oldu, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Caddelerdeki bazı evleri su basarken, birçok evin önünde ise çamur yığınları oluştu. Cadde ve evlerde suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.