Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde yaralanan kadın, 11 gün sonra öldü

        DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde yaralanan Reyhan Bayram (48), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde yaralanan kadın, 11 gün sonra öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde yaralanan Reyhan Bayram (48), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 27 Kasım'da Bağlar ilçesi Mervani Caddesi Bağıvar mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden misafirliğe gitmek üzere beraberinde eşi, çocukları ve baldızı ile birlikte yola çıkan Davut Bayram (44) yönetimindeki 34 LC 0494 plakalı otomobile, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Yaklaşık 200 metre trenin önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü Davut Bayram ile eşi Saliha (39), çocukları Eylül (9), Şahin (20) ve baldızı Reyhan Bayram yaralandı. Sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedaviye alınan Reyhan Bayram, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşam savaşını kaybetti.

        Reyhan Bayram´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Sur ilçesi Kırsal Tanoğlu Mahallesi´nde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kamyonun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
        Diyarbakır'da kamyonun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
        DTSO ve DTB İzmir Fuarı'nda ziyaretçilere kadayıf ikram etti
        DTSO ve DTB İzmir Fuarı'nda ziyaretçilere kadayıf ikram etti
        Kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi
        Kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi
        Diyarbakır ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Adliyede çıkan kavgada atılan damacana polisin burnunu kırdı: 4 gözaltı
        Adliyede çıkan kavgada atılan damacana polisin burnunu kırdı: 4 gözaltı
        Diyarbakır'da adliye binasında çıkan kavgada 1'i polis, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da adliye binasında çıkan kavgada 1'i polis, 2 kişi yaralandı