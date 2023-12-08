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        Diyarbakır'da adliye binasında çıkan kavgada 1'i polis, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır Adliyesinde duruşma sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1'i kadın polis memuru 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:04
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        Diyarbakır'da adliye binasında çıkan kavgada 1'i polis, 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır Adliyesinde duruşma sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1'i kadın polis memuru 2 kişi yaralandı.

        Adliye binasında görülen bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgaya adliyede görevli polisler müdahale etti.

        Bu sırada fırlatılan damacana kadın polis memuruna isabet etti.

        Polis memurunun burnunun kırıldığı öğrenildi. Kavgada 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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