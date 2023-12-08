Diyarbakır'da adliye binasında çıkan kavgada 1'i polis, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır Adliyesinde duruşma sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1'i kadın polis memuru 2 kişi yaralandı.

Adliye binasında görülen bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya adliyede görevli polisler müdahale etti.

Bu sırada fırlatılan damacana kadın polis memuruna isabet etti.

Polis memurunun burnunun kırıldığı öğrenildi. Kavgada 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.

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