Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler yeni yıla buruk giriyor

        ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirtip, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini başlatan aileler, yeni yıla buruk giriyor. 8 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "5 yıldır burada evlat nöbetimizi sürdürüyoruz. Aileler olarak hiçbir zaman yılmadık. Hepimiz burada umutluyuz. Tek temennimiz yeni yılda evlatlarımıza kavuşmuş olmak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler yeni yıla buruk giriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirtip, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini başlatan aileler, yeni yıla buruk giriyor. 8 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "5 yıldır burada evlat nöbetimizi sürdürüyoruz. Aileler olarak hiçbir zaman yılmadık. Hepimiz burada umutluyuz. Tek temennimiz yeni yılda evlatlarımıza kavuşmuş olmak" dedi.

        Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1576 gündür devam ediyor. Bu süreçte 376 aileden 46'sı evladına kavuştu. 2024'e sayılı günler kala ailelerin tek dilekleri yeni yılda evlatlarına kavuşmak oldu. 8 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 2023'ün de buruk geçtiğini belirterek, "5 yıldır burada evlat nöbetimizi sürdürüyoruz. Aileler olarak hiçbir zaman yılmadık. Hepimiz burada umutluyuz. Tek temennimiz yeni yılda evlatlarımıza kavuşmuş olmak. Evlatlarımızı istiyoruz. HDP buradan kepenk kapatarak kaçtı. İsim değiştirebilirler ama onlar hala aynı partidir. Biz burada sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Yeni yılı da buruk geçirmek istemiyoruz. İnşallah en kısa sürede evlatlarımıza kavuşuruz. 2023 yılı bizim için buruk geçti. İnşallah 2024 hepimize hayırlı olur ve hepimiz evladımıza kavuşuruz" diye konuştu.

        'İNŞALLAH 2024 BİZE UMUTLU GELİR'

        Van'da 2012'de 15 yaşında kaçırılan kızı Şeyma için eylemini sürdüren Nazlı Sancar ise yeni yılı evlatlarına kavuşma dileğiyle beklediklerini ifade ederek, "İnşallah tüm aileler olarak 2024'te evlatlarımıza kavuşacağız. Umutlu bir şekilde burada bekliyoruz. Kararlıyız. Biz burada haklı olarak çocuklarımızı HDP'den, PKK'dan istiyoruz. Biz burada siyaset için değil, sadece evlatlarımız için oturmuşuz. HDP'li milletvekillerinin çocukları neden dağda değil? Fakirlerin çocuklarını dağa götürüp kurşunların önüne atıyorlar. İnşallah yeni yılda evlatlarımıza kavuşacağız. Kızım, 2012'den beri senin peşindeyim. Beni duyuyorsan gel teslim ol" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'daki cinayetin şüphelisi, İzmir'de kardeşinin kimliğiyle yakalan...
        Diyarbakır'daki cinayetin şüphelisi, İzmir'de kardeşinin kimliğiyle yakalan...
        Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı
        Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı
        KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL YOL KENARINA DEVRİLDİ: 5 YARAL...
        KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL YOL KENARINA DEVRİLDİ: 5 YARAL...
        Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil yol kenarına devrildi: 5 yaral...
        Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil yol kenarına devrildi: 5 yaral...
        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı