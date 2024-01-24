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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Mehmet Şah Arslan (76), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:17 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:20
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Mehmet Şah Arslan (76), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Mehmet Şah Arslan´a ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, Bahariye Apartmanı 2´nci katındaki daireye geldi. Kapıyı uzun süre çalmalarına rağmen açan olmayınca ekipler, sağlık ekiplerini çağrılarak, çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekiplerin kontrolünde yatağında hareketsiz bulunan Mehmet Şah Arslan´ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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