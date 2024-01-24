DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Mehmet Şah Arslan (76), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Mehmet Şah Arslan´a ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, Bahariye Apartmanı 2´nci katındaki daireye geldi. Kapıyı uzun süre çalmalarına rağmen açan olmayınca ekipler, sağlık ekiplerini çağrılarak, çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekiplerin kontrolünde yatağında hareketsiz bulunan Mehmet Şah Arslan´ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.