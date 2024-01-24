Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Mehmet Şah Arslan (76), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Mehmet Şah Arslan (76), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Mehmet Şah Arslan´a ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, Bahariye Apartmanı 2´nci katındaki daireye geldi. Kapıyı uzun süre çalmalarına rağmen açan olmayınca ekipler, sağlık ekiplerini çağrılarak, çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekiplerin kontrolünde yatağında hareketsiz bulunan Mehmet Şah Arslan´ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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