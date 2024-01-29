Diyarbakır'da kardan kapanan 22 mahalle yolu ulaşıma açıldı DİYARBAKIR´ın 22 kırsal mahallesinde kar nedeniyle kapanan 474 kilometrelik yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. 8 kırsal mahallenin yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

DİYARBAKIR´ın 22 kırsal mahallesinde kar nedeniyle kapanan 474 kilometrelik yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. 8 kırsal mahallenin yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte 30 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı. 29 araç ve 46 personelle 24 saat süren çalışmalarda ilçelerden Çermik´te 32, Çüngüş´te 102, Dicle´de 47, Hani´de 61, Kulp´ta 108, Lice´de 92 ve Silvan´da 32 kilometre yol açıldı. Kar yağışının devam ettiği Kulp ilçesinde ekipler, 8 yerleşim yerinde kapalı olan yaklaşık 100 kilometrelik yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Silvan ilçesi Boyunlu-Bayrambaşı grup mahalle yolunda yol açma çalışması yürüten ekipler, araçları arızalanan ve yolda mahsur kalan aileyi de evine ulaştırdı.