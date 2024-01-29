'Mr. Dosso Dossi´ 18 Mayıs´ta Diyarbakır´da sahne alacak

'Mr. Dosso Dossi Live Performance' adıyla DJ setinin başına geçerek Türkiye'nin pek çok yerinde açık hava konserleri düzenleyen Hikmet Eraslan, 18 Mayıs´ta Diyarbakır´da sahne alacak.

"Rams Türkiye Müzik Festivali By Mr DossoDossi" adı altında Diyarbakır Nevruz Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, ücretsiz olarak izlenebilecek. Lazer ve ışık şovları eşliğinde gerçekleşecek konser hakkında konuşan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Daha önce ülkemizin pek çok noktasında gerçekleştirdiğimiz açık hava konserlerimizi bu kez Rams Türkiye ile çok daha ileri boyuta taşıyoruz. Tüm Türkiye'yi 18 Mayıs'ta medeniyetler şehri Diyarbakır'a davet ediyoruz. Büyük hayran kitleleri bulunan pek çok ünlü sanatçı ile görüşmelerimiz sürüyor. Uzunca süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik etkinliğine imza atacağız" dedi.

Etkinliğin, bölge turizm ekonomisine de katkı sağlayacağını belirten Hikmet Eraslan, "Diyarbakır dışında pek çok şehirden konsere katılım olacak. Milyonları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bir müzik etkinliğinden çok daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Hem Diyarbakır'ın tanıtımına hem de turizmine büyük fayda sağlayacağız" diye konuştu.

DHA-Kültür Sanat - Türkiye-Diyarbakır - DHA

2024-01-29 12:35:55