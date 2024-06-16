Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber oldu(2)
8KİLOMETRE UZAKTA, SAĞ OLARAK BULUNDULARDiyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç (5) ve Zeynep Özkaya (4) insansız hava aracının görüntü belirlemesi üzerine ekiplerin yönlendirilmesi ve kokuya duyarlı köpeklerin tespitiyle 8 kilometre uzakta, Dicle ilçesi kırsal Kelekçi Mahallesi yakınında sağ olarak bulundu.
8KİLOMETRE UZAKTA, SAĞ OLARAK BULUNDULAR
Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç (5) ve Zeynep Özkaya (4) insansız hava aracının görüntü belirlemesi üzerine ekiplerin yönlendirilmesi ve kokuya duyarlı köpeklerin tespitiyle 8 kilometre uzakta, Dicle ilçesi kırsal Kelekçi Mahallesi yakınında sağ olarak bulundu. Bitkin halde olan çocuklar ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Sude ve Zeynep, kontrolün ardından ailelerine teslim edildi.
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