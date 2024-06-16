Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber oldu(2) 8KİLOMETRE UZAKTA, SAĞ OLARAK BULUNDULARDiyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç (5) ve Zeynep Özkaya (4) insansız hava aracının görüntü belirlemesi üzerine ekiplerin yönlendirilmesi ve kokuya duyarlı köpeklerin tespitiyle 8 kilometre uzakta, Dicle ilçesi kırsal Kelekçi Mahallesi yakınında sağ olarak bulundu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.06.2024 - 07:42 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:45 facebook

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