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        Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber oldu(2)

        8KİLOMETRE UZAKTA, SAĞ OLARAK BULUNDULARDiyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç (5) ve Zeynep Özkaya (4) insansız hava aracının görüntü belirlemesi üzerine ekiplerin yönlendirilmesi ve kokuya duyarlı köpeklerin tespitiyle 8 kilometre uzakta, Dicle ilçesi kırsal Kelekçi Mahallesi yakınında sağ olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 07:42 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:45
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        Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber oldu(2)
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        8KİLOMETRE UZAKTA, SAĞ OLARAK BULUNDULAR

        Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç (5) ve Zeynep Özkaya (4) insansız hava aracının görüntü belirlemesi üzerine ekiplerin yönlendirilmesi ve kokuya duyarlı köpeklerin tespitiyle 8 kilometre uzakta, Dicle ilçesi kırsal Kelekçi Mahallesi yakınında sağ olarak bulundu. Bitkin halde olan çocuklar ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Sude ve Zeynep, kontrolün ardından ailelerine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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