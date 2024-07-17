DEM Partililerin basın açıklamasında TSK ile ilgili sözlere emniyet amirinden müdahale

DİYARBAKIR’da aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekillerinin de olduğu grubun yaptığı basın açıklamasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına yönelik sözleri üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla müdahale ederek yarıda kesti. Emniyet amiri, “Terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi eleştirel hale geldiği için müsaade edilmeyecektir. Devam edilirse müdahale edilecektir” ifadelerini kullandı. Çembere alınarak açıklamalarına izin verilmeyen grup daha sonra alandan ayrıldı.

Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı’nda toplanan, aralarında DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç’ın olduğu grup basın açıklaması yapmak istedi. Burada yapılan müzakerede polis, getirilen bir pankarta izin vermedi. Grup buna rağmen açıklama yapmak istedi. Açıklamada TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik sözler üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla müdahale etti. Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı. Emniyet amiri çemberdeki gruba, “Üzerinde konusu suç teşkil eden adli makamların el koyma talimatını verdiği bir pankart kullandırılmadı. Bu süreçle ilgili olarak eylemin kanunsuzluğa dönüşmesi çerçevesinde devamına müsaade edilmeyecek. Müzakere süreci devam eden bir etkinlikte eyleme devam edemezsiniz. Arka taraftan çıkışınıza müsaade edeceğiz. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecek. Terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi eleştirel hale geldiği için müsaade edilmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarını eleştirecek çerçevede devam edilirse müdahale edileceğinin ikazını yapıyorum” ifadelerini kullandı.