Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır sokaklarında huzur içinde gezilemediği, esnafımızın dükkanlarını huzurla açamadığı o günlerde ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.' Ve ekledi; 'Terörün belini kıracağız?' Kırdık mı? Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Diyarbakır’da AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği ‘Türkiye Buluşmaları’ programına katıldı. DSİ Toplantı Salonu'ndaki programda AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile vatandaşlar yer aldı.

Bakan Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Biz bu topraklara dün gelmedik. Dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin’in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan’ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale’yi geçilmez kılan, sevinci bir, hüznü bir, kaderi bir olmuş bir milletiz. Bu milletin arasındaki bağlar gönül bağıdır, can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt vardır, Çanakkale vardır, değerlerimiz vardır, inancımız vardır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden başta bölücü terör olmak üzere tüm ihanet girişimlerinin kökünü hamdolsun bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. Çünkü terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. 23 yıldır Diyarbakır’ımıza yapılanlar, bu ülkeye, bu millete yapılan hizmetler bir lütuf değil, bir haktır. İmtiyazlı sınıflar AK Parti ile ortadan kalkmıştır. Çünkü AK Parti’nin siyaset anlayışının merkezinde milletine hizmet, milletine adanmışlık vardır” diye konuştu.

'IRAK VE SURİYE'DE DE TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİYOR, BAŞLARINI EZİYORUZ' Terörle mücadelede sınır dışında da operasyonların sürdüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, "AK Parti doğusundan batısına bu ülkenin temel insan hakları konusunda yaşadığı sorunları kendisine dert edindi. Ve bugün gelinen noktada devrim niteliğinde adımlar atıldı. Dilinden, yaşam tarzından dolayı hiçbir vatandaşımızın dışlanmasına, ötekileştirilmesine müsaade edilmedi. ‘Hak bir gönül verdi bana’ diyen Yunus’un Türkçesi de ‘Ay dilbere’ ile aşk şiirinin şaheserini yazan Fekiye Teyran’ın Kürtçesi de bizimdir, bu milletindir. Türkiye'nin eskimiş, yıllarını çalmış tartışmalarla kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Bizim terörden dolayı tek bir insanımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Hele çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarını istismar edenlere, teröre sırtını dayayanlara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. İşte Diyarbakır anneleri. Evlatlarını inançla ve sabırla terörün pençesinden söküp aldılar, almaya da devam ediyorlar. Buradan Diyarbakır annelerini selamlıyorum. Bundan 23 yıl önce Bilkent Otel’de ülkemiz siyasi tarihini değiştiren kutlu dava, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başladı. Diyarbakır sokaklarında huzur içinde gezilemediği, esnafımızın dükkanlarını huzurla açamadığı o günlerde ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.' Ve ekledi; 'Terörün belini kıracağız?' Kırdık mı? Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor. Öyle bir kararlılıktı ki bu, sadece sınırlarımızda değil, Irak’ta da Suriye’de de teröristlerin inlerine giriyor, başlarını eziyoruz" ifadelerini kullandı.