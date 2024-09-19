Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor (2)

'8AYDA 35 BİN 428 OPERASYONDA 825 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 70 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Buluşmaları' programının ardından, Diyarbakır Huzur ve Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Yerlikaya, 1 Ocak 2024 ile 31 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 428 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bölücü terör örgütleri, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere, güvenliği tehdit eden tüm terör unsurlarına yönelik 35 bin 428 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemini de engellendi. Diyarbakır’da ise terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 835 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 62’si tutuklandı. Organize suç örgütlerine yönelik 911 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 6 bin 441 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 2 bin 834’ü tutuklandı. 1322’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Çökertilen tüm organize suç örgütlerinden el konulan malların maddi değeri ise 36 milyar lira. Diyarbakır özelinde ise organize suç örgütlerine yönelik 27 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 170 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 66’sı tutuklandı, 66’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 7’si yerel 3’ü bölgesel olmak üzere 10 organize suç çetesi çökertildi ve adalete teslim edildi" dedi.