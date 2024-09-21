Diyarbakır'da cadde ve sokaklar göle döndü

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar ile meyve ve sebze pazarı suyla doldu. Bir kişinin de yağmur altında motosikletini köpükleyip yıkaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Tesisler Köprülü Kavşağı ile Diyarbakır-Elazığ caddesinde biriken su birikintilerinden dolayı araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Araçlar, alternatif yollara yönlendirilirken, uzun kuyruklar oluştu. Kayapınar ilçesindeki meyve ve sebze pazarı da suyla doldu. Aynı bölgede bir kişinin, kirlenen motosikletini yağmur atında köpükleyerek yıkadığı görüldü.