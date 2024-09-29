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        Diyarbakır'da tarihi surlara, Hasan Nasrallah'ın posteri asıldı

        DİYARBAKIR'da bir grup, tarihi surlara İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterini astı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:10
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        Diyarbakır'da tarihi surlara, Hasan Nasrallah'ın posteri asıldı
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        DİYARBAKIR'da bir grup, tarihi surlara İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın posterini astı.

        Diyarbakır’da bir grup, İsrail’in 2 gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın dev posterini, tarihi surlara astı. Posterin üzerinde, ‘Yolun yolumuzdur, ey şehid’ yazısı yazılırken, gruptakilerin elinde ise Hizbullah ve Filistin bayraklarının olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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