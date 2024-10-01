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        Köprüden düşen kamyonun şoförü ağır yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 15 metre yüksekliğindeki Kızılçubuk Köprüsü'nden düşen kamyonun şoförü Nezir Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:30
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        Köprüden düşen kamyonun şoförü ağır yaralandı
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        DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde 15 metre yüksekliğindeki Kızılçubuk Köprüsü’nden düşen kamyonun şoförü Nezir Y., ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Günaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Nezir Y.’nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyon, 15 metre yüksekliğindeki Kızılçubuk Köprüsü’nden düştü. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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