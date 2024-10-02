Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Eski eniştesini tüfekle vurup ağır yaraladı, 15 yıl sonra yakalandı

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 2009 yılında eski eniştesini tüfekle vurup ağır yaralayan ve 25 yıl hapse çarptırılan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eniştesini tüfekle vurup ağır yaraladı, 15 yıl sonra yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde 2009 yılında eski eniştesini tüfekle vurup ağır yaralayan ve 25 yıl hapse çarptırılan A.K., 15 yıl sonra yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında Yenişehir ilçesi Kırsal Hantepe Mahallesi’nde eski eniştesi olan M.S.D.'yi tüfekle ağır yaralayıp kaçan A.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 25 yıl hapse çarptırılan A.K., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptıran Suriye uyruklu kadın öldü, 2...
        Boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptıran Suriye uyruklu kadın öldü, 2...
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        Diyarbakır'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden 153 kişi yararlandı
        Diyarbakır'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden 153 kişi yararlandı
        Köprüden düşen kamyonun şoförü ağır yaralandı
        Köprüden düşen kamyonun şoförü ağır yaralandı
        Diyarbakır'da yeni akademik yıl güvenlik toplantısı yapıldı
        Diyarbakır'da yeni akademik yıl güvenlik toplantısı yapıldı