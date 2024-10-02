Eski eniştesini tüfekle vurup ağır yaraladı, 15 yıl sonra yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında Yenişehir ilçesi Kırsal Hantepe Mahallesi’nde eski eniştesi olan M.S.D.'yi tüfekle ağır yaralayıp kaçan A.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 25 yıl hapse çarptırılan A.K., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine götürüldü.

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