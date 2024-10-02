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        UNESCO Listesi'ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri kelebeklerle renklendi

        DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 8 bin yıldır tarımın kesintisiz yapıldığı Hevsel Bahçeleri, sonbaharla birlikte rengarenk kelebek türlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:40
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        UNESCO Listesi'ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri kelebeklerle renklendi
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        DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 8 bin yıldır tarımın kesintisiz yapıldığı Hevsel Bahçeleri, sonbaharla birlikte rengarenk kelebek türlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

        UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin semaları, rengarenk kelebeklerle süslendi. Yaklaşık 20 dolayında farklı kuş türüne de ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, sonbahar mevsiminin gelmesiyle, Anadolu'nun gözde kelebeklerinden olan Dicle Güzeli (Junonia orithya), Mezopotamya Kolotisi (Colotis fausta), Küçük Beyazmelek (Pieris rapae) ve Sultan Kelebeği (Danaus chrysippus) gibi birbirinden güzel rengarenk kelebeklerle doldu.

        Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, kelebekleri görüntülemek için doğa fotoğrafçılarına Hevsel’e gelmeleri çağrısında bulundu. Prof. Dr. Satar, "Şu anda Hevsel Bahçeleri'ndeyiz. Burada tespitli 150'ye yakın kuş türünün olduğu ve özellikle de bu mevsimde görebileceğiniz önemli kelebek türleri burada mevcuttur. Örneğin gezerken burada Sultan Kelebeği, Dicle Güzeli, Mezopotamya Kolotisi ve Küçük Beyazmelek'i gördük. Sizleri de burada fotoğraf çekmeye davet ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı kelebek dolu burası" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
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