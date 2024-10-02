Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 'dur' ihtarına ateş açarak karşılık veren şüpheli, çatışmada öldü

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen Narko-Terör operasyonunda, 'dur' ihtarına uymayıp, uzun namlulu silahla karşılık veren şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 'dur' ihtarına ateş açarak karşılık veren şüpheli, çatışmada öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen Narko-Terör operasyonunda, 'dur' ihtarına uymayıp, uzun namlulu silahla karşılık veren şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 şüpheliden 1’i öldü, diğeri kaçtı. Şüphelinin yanında 120 kilo uyuşturucu bulundu.

        Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen Narko-Terör operasyonunda, saat 03.50 sıralarında arazide 2 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri ile 'dur' ihtarına uymayıp, uzun namlulu silahla karşılık veren şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çatışmada H.D. hayatını kaybederken, 1 şüpheli ise kaçtı. Üzerinde uzun namlulu silah bulunan şüphelinin, arazi kamuflaj kıyafeti giydiği belirlendi. Şüphelinin yakınında da 4 çuval içerisinde toplamda 120 kilo esrar ele geçirildi. H.D.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ekim 2024 tarihinde Lice ilçesi Güldiken Mahallesinde Narko Terör operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon sırasında gece 03.50 sularında arazide 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş, güvenlik güçlerinin dur ihtarına şahıslar ateş ederek karşılık vermişlerdir. Kısa süreli bir çatışma yaşanmıştır. Yapılan incelemede üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti olan ve Ak-47 Kalaşnikof silahına sahip bir şahsın öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın yakınında 4 çuval içerisinde 120 kilo kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde bulunmuştur. Kaçan diğer şahısla ilgili arama faaliyetleri devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat süreci başlatılmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        3. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, 18-20 Ekim'de yapılacak
        3. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, 18-20 Ekim'de yapılacak
        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi
        Diyarbakır'da 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi
        UNESCO Listesi'ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri kelebeklerle renklendi
        UNESCO Listesi'ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri kelebeklerle renklendi
        Eski eniştesini tüfekle vurup ağır yaraladı, 15 yıl sonra yakalandı
        Eski eniştesini tüfekle vurup ağır yaraladı, 15 yıl sonra yakalandı
        Diyarbakır'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı