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        Kurye ile kapıcı arasındaki 'asansör' kavgasına binada oturanlar da dahil oldu

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir siteye sipariş götüren kurye ile asansörü temizledikten sonra kilitleyen kapıcı arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:50
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        Kurye ile kapıcı arasındaki 'asansör' kavgasına binada oturanlar da dahil oldu
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        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir siteye sipariş götüren kurye ile asansörü temizledikten sonra kilitleyen kapıcı arasında kavga çıktı. Dairelerde oturanların da dahil olduğu kavga, cep telefonuyla kayda alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 462’nci Sokak’taki bir sitenin önünde meydana geldi. Kurye F.A., online yemek firması üzerinden istenilen siparişi adrese getirdi. Asansörle 5’inci kata çıkan F.A., burada asansörün dışını temizleyen kapıcı E.S. ile karşılaştı. E.S., F.A.’ya, asansörü kapatacağını, paketi teslim ettikten sonra merdivenle inmesini söyledi. Paketi teslim ettikten sonra merdivenle aşağı inen F.A., asansörü zemin kata indirip kilitleyen E.S.’ye yaptığının doğru olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bina sakinlerinin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polisin bölgeye gelmesiyle olay sonlanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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