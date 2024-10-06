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        Diyarbakır'da 9 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        DİYARBAKIR'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:05
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        Diyarbakır'da 9 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
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        DİYARBAKIR'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 9 katlı Mervan 3 Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Deprem sonrası boşaltılan bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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