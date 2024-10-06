Diyarbakır'da 9 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 9 katlı Mervan 3 Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Deprem sonrası boşaltılan bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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