Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Ulu Camii'nde erkek turistler, kadınlar için ayrılan etekleri giydi

        DİYARBAKIR'daki tarihi Ulu Camii'ne ziyarete gelen ve şort giyen erkek turistler, yoğunluk nedeniyle kendileri için ayrılan pantolon ve eşofmanları bulamayınca, kadınlar için ayrılan etekleri giydi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Ulu Camii'nde erkek turistler, kadınlar için ayrılan etekleri giydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’daki tarihi Ulu Camii’ne ziyarete gelen ve şort giyen erkek turistler, yoğunluk nedeniyle kendileri için ayrılan pantolon ve eşofmanları bulamayınca, kadınlar için ayrılan etekleri giydi. Turistlerin etekle camiyi ziyaret ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Sur ilçesindeki İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Camii, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Camide kıyafeti uygun olmayan ziyaretçiler için de ziyaret süresi boyunca giyecekleri pantolon, eşofman, etek ve başörtüsü gibi kıyafetler bulunduruluyor. Ziyaretlerin yoğun olduğu dönemde kıyafet bulamayan ve şortla gelen erkek turistler, kadınlar için ayrılan etekleri giyip camiye girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Sur İlçe Müftülüğü’nde görevli cami rehberi Yaser Aydın, gelen yabancı turistlere 6 dilde hizmet verildiğini belirterek, “Diyarbakır Ulu Camii, Türkiye’miz ve Anadolu’muz için önemli bir değer. Bu anlamda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumundadır. Yaz sezonu ve sonbahar aylarında ciddi manada GAP turlarının yükseldiğini görüyoruz. Yoğun bir turizm sezonu yaşıyoruz. Yabancı ve yerli turistler camimize geldikleri zaman cami adabıyla alakalı bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu anlamda camimizin girişinde 6 dilde hazırlamış olduğumuz bilgilendirme ve uyarı panomuz bulunmaktadır. Gelen ziyaretçiler giriş panolarını okuyarak cami ziyaretlerine başlıyorlar” dedi.

        ‘PANTOLON BULAMAYINCA ETEK GİYDİLER’

        Gelen erkek turistlerin pantolon ve eşofman bulamayınca etek giydiklerini belirten Aydın, cami adabına uydukları için memnun olduklarını ifade ederek, “Cami avlumuz içerisinde kadınlar ve erkekler için ayrı kabinler bulunuyor. İçerisine temiz etekler, başörtüleri ve uzun kıyafetler bulunduruyoruz. Dışarıdan yabancı misafirler geldikleri zaman, burada cami adabına uygun bir şekilde gezmeleri için hazırlık yapabiliyorlar. Gelen misafirlerimize nezaket düzeyinde zarif bir şekilde yaklaşarak onlara ücretsiz bir şekilde başörtüsü, etek gibi elimizde bulunan materyalleri ücretsiz olarak kullanabileceklerini söylüyoruz. Yönlendirmeyi yaparken herhangi bir zorbalık veya zorlamada da bulunmuyoruz. Sadece caminin manevi dokusunu onlara hissettirmek noktasında buranın önemli bir mekan olduğu izlenimini hissetmelerini sağlıyoruz. Kıyafetler içerisinde pijamalar, pantolonlar da bulunuyor. Erkek ziyaretçilerimiz bazen geldikleri zaman şortla geliyorlar. Tur gruplarının yoğun olduğu günlerde gelen misafirler pijama veya pantolon bulamayınca, kadın ziyaretçiler için olan etekleri alarak bacaklarını örtüp, cami adabına uygun şekilde camii içerisine girebiliyorlar. Bu da tabii renkli görüntüler oluşturuyor. Cami adabına hassasiyetle yaklaştıkları için bizi aslında mutlu ediyor. Kimse etek giymeleri için zorlamıyor. Ziyaretçilerin cami ve cami adabına, manevi dokusuna uygun bir şekilde hareket etmiş olmaları hem bizleri hem cami cemaatini hem de buradaki esnafı, hassasiyetleri yüksek olan kardeşlerimizi mutlu ediyor” diye konuştu.

        ‘14 KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU’

        Aydın, “Yaklaşık 5 yıllık süreç içerisinde dünyanın birçok yerinden ziyaretçiler ağırladık. Yabancı ziyaretçiler buraya geldikleri zaman onlara ücretsiz olarak cami tarihi ile beraber İslami bilgilendirmelerde de bulunuyoruz. Soruları oldukları zaman cevaplıyoruz. 5 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 14 kişinin Müslüman olmasına burada şahitlik ettik. 2 hafta önce de bir kardeşimiz Müslüman oldu” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Bedri Ayseli'nin ismi Diyarbakır'da doğup büyüdüğü sokakta yaşatılacak
        Bedri Ayseli'nin ismi Diyarbakır'da doğup büyüdüğü sokakta yaşatılacak
        Diyarbakır'a 10 bin kilometre uzaklıktaki Endonezya'dan gelin
        Diyarbakır'a 10 bin kilometre uzaklıktaki Endonezya'dan gelin
        Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Yapıcıoğlu: Bugün sıra Lübnan'da yarın Suriye, daha sonra da Irak, İran ve...
        Yapıcıoğlu: Bugün sıra Lübnan'da yarın Suriye, daha sonra da Irak, İran ve...
        Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı...
        Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı...
        Diyarbakır'da düzenlenen "9. Alimler Buluşması"nda sonuç bildirgesi okundu
        Diyarbakır'da düzenlenen "9. Alimler Buluşması"nda sonuç bildirgesi okundu