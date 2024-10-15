Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Sur Kültür Yolu Festivali'ne ilk 3 günde 1 milyon ziyaretçi

        DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve 12 Ekim'de başlayan 3'üncü Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere, ilk 3 günde 1 milyon ziyaretçi katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sur Kültür Yolu Festivali'ne ilk 3 günde 1 milyon ziyaretçi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve 12 Ekim'de başlayan 3'üncü Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere, ilk 3 günde 1 milyon ziyaretçi katıldı.

        Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından olan Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü, 12 Ekim'de başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 20 Ekim'e kadar sürecek festivalde; 46 noktada, 250'ye yakın etkinlik yapılacak. Festivalde, tiyatro temsillerinden; Türkçe, Kürtçe şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk programlarına kadar pek çok farklı etkinlik düzenleniyor.

        '20 EKİM'E KADAR ÇOK DAHA FAZLA RAKAMA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, festivale ilk 3 günde yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığını belirterek, "Şu anda otellerimizin doluluk oranı yüzde 95 noktasında devam ediyor ve talep de alıyoruz. Festival 20 Ekim'e kadar devam edecek. Burada bakan yardımcılarımızla muhteşem bir açılış yaptık. Burada konserlere müthiş bir şekilde ilgi var. Bu da bizi çok mutlu etti. Konserlerde rekor bekliyoruz. Bölgemizin bütün illerinden ister günübirlik ister konaklama ile gelen binlerce vatandaş oldu. İlk 3 günde Diyarbakır'ımıza 1 milyona yakın misafir geldi. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. 20 Ekim'e kadar çok daha fazla rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

        'GELEMEYENLERİ DE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ'

        Sabahattin Genç, "Festivalimiz dünyanın en önemli ve uzun festivalleri arasında yer almaktadır. Festivalimizin amacı, halkımıza kültür ve sanatı kolay ulaştırmaktır. Bu noktada da Diyarbakır'ımızı festivalimizle hem ülkemize hem de dünyaya tanıtacağız. Festivale gelemeyenleri de ilimizde ağırlamak istiyoruz. Daha önce konserler, Dağkapı Meydanı'nda yapılıyordu ve otopark sıkıntısı vardı. Nevruz Parkı, konserler için son derece uygun ve geniş kapasiteli bir alana sahip. En önemlisi de otopark sorunu yaşatmıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nin ikinci gününde Ferhat Göçer sahne ald...
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nin ikinci gününde Ferhat Göçer sahne ald...
        Diyarbakır'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Diyarbakır'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Ağır hasarlı bina, yıkım esnasında yanındaki binanın üzerine düştü
        Ağır hasarlı bina, yıkım esnasında yanındaki binanın üzerine düştü
        Diyarbakır'da emekli öğretmene duygusal veda
        Diyarbakır'da emekli öğretmene duygusal veda
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde çocuklar bilim, sanat ve eğlenceye do...
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde çocuklar bilim, sanat ve eğlenceye do...
        Diyarbakır'da kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı