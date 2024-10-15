Sur Kültür Yolu Festivali'ne ilk 3 günde 1 milyon ziyaretçi

DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve 12 Ekim'de başlayan 3'üncü Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere, ilk 3 günde 1 milyon ziyaretçi katıldı.

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından olan Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü, 12 Ekim'de başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 20 Ekim'e kadar sürecek festivalde; 46 noktada, 250'ye yakın etkinlik yapılacak. Festivalde, tiyatro temsillerinden; Türkçe, Kürtçe şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk programlarına kadar pek çok farklı etkinlik düzenleniyor.

'20 EKİM'E KADAR ÇOK DAHA FAZLA RAKAMA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ' Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, festivale ilk 3 günde yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığını belirterek, "Şu anda otellerimizin doluluk oranı yüzde 95 noktasında devam ediyor ve talep de alıyoruz. Festival 20 Ekim'e kadar devam edecek. Burada bakan yardımcılarımızla muhteşem bir açılış yaptık. Burada konserlere müthiş bir şekilde ilgi var. Bu da bizi çok mutlu etti. Konserlerde rekor bekliyoruz. Bölgemizin bütün illerinden ister günübirlik ister konaklama ile gelen binlerce vatandaş oldu. İlk 3 günde Diyarbakır'ımıza 1 milyona yakın misafir geldi. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. 20 Ekim'e kadar çok daha fazla rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.