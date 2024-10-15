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        Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Abdullah, ağır yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kız kardeşiyle hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışırken trenin çarptığı Abdullah A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:00
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        Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Abdullah, ağır yaralandı
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde kız kardeşiyle hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışırken trenin çarptığı Abdullah A. (15) ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşi Azra ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan Abdullah A.’ya, Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan Abdullah A., çevredekiler tarafından Bismil Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan Abdullah A., buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Makinist ve yardımcısı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle tren seferlerinde akşama yaşanırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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