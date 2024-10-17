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        Sürücü kursunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1'ağır, 6 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir sürücü kursunda akrabalar arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:55
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        Sürücü kursunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1'ağır, 6 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir sürücü kursunda akrabalar arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Ali Pınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücü kursunda akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada H.U., M.U., F.U., V.Y., N.S. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.U.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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