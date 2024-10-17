Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kemik erimesi hastası 3 çocuğunu, her gün sırtında 4 kat indirip çıkarıyor

        DİYARBAKIR'da Sultan Şenses (59), kemik erimesi hastalığı nedeniyle engelli olan oğulları Mahmut (28), Mehmet Hadi (24) ve Ömer Faruk Şenses'i (21), hava almaları için oturdukları 4'üncü kattaki daireden her gün sırtında indirip dışarı çıkarıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemik erimesi hastası 3 çocuğunu, her gün sırtında 4 kat indirip çıkarıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da Sultan Şenses (59), kemik erimesi hastalığı nedeniyle engelli olan oğulları Mahmut (28), Mehmet Hadi (24) ve Ömer Faruk Şenses’i (21), hava almaları için oturdukları 4'üncü kattaki daireden her gün sırtında indirip dışarı çıkarıyor. Sultan Şenses, "Çocuklarımın babası 10 yıl önce öldü. Çocuklarım dışarı çıkamıyor ve onları sırtıma alıp indiriyorum. Binada asansör yeri var ama asansör yok” dedi.

        Bismil ilçesinde kemik erimesi nedeniyle doğuştan engelli olan Mahmut, Mehmet Hadi ve Ömer Faruk Şenses kardeşler, Fırat Mahallesi’ndeki asansör olmayan binada oturdukları 4’üncü kattaki dairelerinden, hava almak için her gün anneleri Sultan Şenses’in sırtında dışarı çıkıyor. Tüm ihtiyaçlarını annelerinin karşıladığı kardeşler, dışarıya çıkamadıklarında da günlerini televizyon izleyip, kitap okuyarak geçiriyor.

        ‘ARKA SOKAKLAR EKİBİYLE TANIŞMAK İSTİYORUM’

        Liseyi annesinin sırtında okula gidip gelerek bitirdiğini belirten Mehmet Hadi Şenses, "Lise mezunuyum. Annem beni okuttu. Bu halime de şükrediyorum. Allah vergisidir. Sürekli Arka Sokaklar dizisini izliyorum. Bugüne kadar hiçbir bölümünü kaçırmadık. Arka Sokaklar dizisindeki ekiple tanışmak, onlarla sohbet etmek istiyorum. Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan ile tanışmak, çay içmek istiyorum. Galatasaray ve Amedspor’u tutuyorum. Onlara merhaba demek en büyük hayalimdir. Annem bizi 4’üncü kattan aşağı indiriyor ve arkadaşlarımın yanına ara sıra da berbere gidiyorum, annem benimle geliyor. Eve de geldiğim zaman yine annem beni sırtına alıp 4 kat yukarı getiriyor. Günlük hayatım da böyle geçiyor. Asansörümüz olursa hem benim için hem de annem için rahatlık olur. Asansörümüz olursa arkadaşlarımızla daha fazla vakit ve parklarda daha uzun süre zaman geçireceğiz. Annemin sırtında gidip gelmek, ona da yük olmak çok zor. Benim ve kardeşlerimin hastalığı kemik erimesi. Tedavi olmak istiyorum. Arkadaşlarımla futbol ve voleybol oynamak istiyorum. Boş zamanlarımızda evde telefonla oynuyoruz. Ara sıra hikaye okuyoruz, televizyon izliyoruz. Başka türlü evde zaman geçirmek çok zor. Ben bir gün evden çıkmasam o gün hasta oluyorum" diye konuştu.

        '55 BASAMAK İNİYORUM'

        Sultan Şenses ise "Benim 6 çocuğum var. 3 tanesinin sağlığı yerinde, diğer 3 kişide kemik erimesi hastalığı var. Çocuklarımın babası 10 yıl önce öldü. Çocuklarım dışarı çıkamıyor ve onları sırtıma alıp indiriyorum. Sırtıma alarak 55 basamak iniyorum. Binada asansör yeri var ama asansör yok. Ben zorlanıyorum. Çok şükür çocuklarımın maaşı var, hiçbir şeye ihtiyacımız yok sadece asansör ihtiyacımız var. Kim yardım ederse Allah ondan razı olsun. Çocuklarım böyle diye hiçbir zaman of bile çekmedim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        Sürücü kursunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1'ağır, 6 yaralı
        Sürücü kursunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1'ağır, 6 yaralı
        DOSYA HABER - Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan...
        DOSYA HABER - Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan...
        Mevsimlik tarım işçisi kadınlar "tarih işçisi" oldu
        Mevsimlik tarım işçisi kadınlar "tarih işçisi" oldu
        Diyarbakır'da anız yangını, 5 saatte söndürüldü
        Diyarbakır'da anız yangını, 5 saatte söndürüldü
        Diyarbakır'da "Dünya Gıda Günü" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da "Dünya Gıda Günü" etkinliği yapıldı
        Narin Güran ismi Diyarbakır'da okul kütüphanesinde yaşatılacak
        Narin Güran ismi Diyarbakır'da okul kütüphanesinde yaşatılacak