Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Vali Zorluoğlu: Diyarbakır'ı eski günlerde olduğu gibi karıştırmak isteyenler var

        DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, "Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerinde olduğu gibi karıştırmak isteyenler de var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Zorluoğlu: Diyarbakır'ı eski günlerde olduğu gibi karıştırmak isteyenler var
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, "Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerinde olduğu gibi karıştırmak isteyenler de var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ama emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler neticesinde ve vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin bu tür girişimlere artık sıcak bakmaması sonucunda çok şükür Diyarbakır hiçbir sorun yaşamadan hafta sonunu huzur içerisinde geçirdi" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 50 araç için Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Murat Zorluoğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yardımcıları ile polis memurları katıldı. Ay yıldız halinde dizilen 50 araç, okunan duaların ardından ilgili birimlere Vali Zorluoğlu tarafından verilen anahtarlarla teslim edildi.

        'YASAĞA UYAN TÜM KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM'

        Törende konuşan Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da eski günlerin geride kaldığını belirterek, "Terör örgütlerinin şehre düşen gölgelerini çok şükür geride bıraktık. Bugün Diyarbakır'da sanayi altyapılarını nasıl geliştirebiliriz? Bunları tartışıyoruz. Bu huzur ortamına, toplumun tüm dinamiklerinin sahip çıkması gerekiyor. Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerinde olduğu gibi karıştırmak isteyenler de var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ama emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler neticesinde ve vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin bu tür girişimlere artık sıcak bakmaması sonucunda çok şükür Diyarbakır hiçbir sorun yaşamadan hafta sonunu huzur içerisinde geçirdi. Yasaklamamıza rağmen bu etkinliği yapmak üzere gayret gösteren, çağrılarda bulunan malum parti temsilcilerinin bu çabalarına uymayarak, riayet etmeyerek, valiliğimizin aldığı kararı harfiyen benimseyen vatandaşlarımıza, kendi huzuruna, şehrin hukukuna sahip çıkan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Terör örgütü lehine slogan atanlar hakkında adli işlemlerin devam ettiğini söyleyen Zorluoğlu, "Diyarbakır'ımızın huzurunu bozmak isteyenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Cumartesi, pazar günü aktivitenin akabinde orada gerek terör örgütü lehine, teröristbaşı lehine sloganlar atan, gerek yasa dışı faaliyetlerde bulunan herkesle ilgili tespitlerimiz yaptık. Sizlerle de kamuoyuyla da paylaştık. Bunlarla ilgili adli işlemlerimiz devam ediyor" dedi.

        'SON 10 YILDA HİÇBİR CİNAYET FAİLİ MEÇHUL KALMAMIŞTIR'

        Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya de "İlimize tahsis edilen 50 araç, trafik ve asayiş hizmetlerinde kullanılacaktır. Geçen yıl bünyemize kazandırdığımız 41 taşıtla birlikte Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde son 1 yılda 91 yeni araç kazandırılmıştır. Diyarbakır emniyeti suç ve suçlulara karşı vermiş olduğu mücadelede yukarı doğru yakalamış olduğu ivmeyi 2024 yılında da devam ettirmiş, geçen yıl tüm asayiş suçlarında yüzde 15 oranında azalma gerçekleştirmiş, mal varlığına karşı işlenen suçlarla yüzde 42'lere kadar bir düşüş gerçekleştirmiştir. Son 10 yılda hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. 5 yıl önce günlük 13,7 olan hırsızlık sayısı, şu an için günde sadece 2,8'dir. Trafik güveninin ve düzeninin sağlanması noktasında şehrimizin neredeyse her güzergahı elektronik denetleme sistemleriyle 24 saat denetlenmektedir. Geçen yıl ilimizde gerçekleşen trafik kazalarında maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybederken alınan tedbir ve denetimler sayesinde bu bu sayıyı 8'e kadar düşürerek yüzde 74'lük bir azalmayı sağlamış durumdayız. Diyarbakır'ın huzuru bizim gururumuzdur" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğüne 50 araç tahsis edildi
        Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğüne 50 araç tahsis edildi
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
        Kemik erimesi hastası 3 çocuğunu, her gün sırtında 4 kat indirip çıkarıyor
        Kemik erimesi hastası 3 çocuğunu, her gün sırtında 4 kat indirip çıkarıyor
        Sürücü kursunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1'ağır, 6 yaralı
        Sürücü kursunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1'ağır, 6 yaralı
        DOSYA HABER - Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan...
        DOSYA HABER - Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan...
        Mevsimlik tarım işçisi kadınlar "tarih işçisi" oldu
        Mevsimlik tarım işçisi kadınlar "tarih işçisi" oldu