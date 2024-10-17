Vali Zorluoğlu: Diyarbakır'ı eski günlerde olduğu gibi karıştırmak isteyenler var

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, "Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerinde olduğu gibi karıştırmak isteyenler de var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ama emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler neticesinde ve vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin bu tür girişimlere artık sıcak bakmaması sonucunda çok şükür Diyarbakır hiçbir sorun yaşamadan hafta sonunu huzur içerisinde geçirdi" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 50 araç için Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Murat Zorluoğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yardımcıları ile polis memurları katıldı. Ay yıldız halinde dizilen 50 araç, okunan duaların ardından ilgili birimlere Vali Zorluoğlu tarafından verilen anahtarlarla teslim edildi.

'YASAĞA UYAN TÜM KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM' Törende konuşan Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da eski günlerin geride kaldığını belirterek, "Terör örgütlerinin şehre düşen gölgelerini çok şükür geride bıraktık. Bugün Diyarbakır'da sanayi altyapılarını nasıl geliştirebiliriz? Bunları tartışıyoruz. Bu huzur ortamına, toplumun tüm dinamiklerinin sahip çıkması gerekiyor. Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerinde olduğu gibi karıştırmak isteyenler de var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ama emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler neticesinde ve vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin bu tür girişimlere artık sıcak bakmaması sonucunda çok şükür Diyarbakır hiçbir sorun yaşamadan hafta sonunu huzur içerisinde geçirdi. Yasaklamamıza rağmen bu etkinliği yapmak üzere gayret gösteren, çağrılarda bulunan malum parti temsilcilerinin bu çabalarına uymayarak, riayet etmeyerek, valiliğimizin aldığı kararı harfiyen benimseyen vatandaşlarımıza, kendi huzuruna, şehrin hukukuna sahip çıkan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.