Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bismil- Batman karayolu, ilçe otogarı kavşağında meydana geldi. İ.A. yönetimindeki 06 DTJ 140 plakalı otomobil ile K.A. yönetimindeki 63 ACF 034 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü İ.A. ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        AB'nin Elon Musk'a uygulayacağı cezanın boyutu büyüyebilir
        AB'nin Elon Musk'a uygulayacağı cezanın boyutu büyüyebilir
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da cip ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da cip ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Rojin'in babası: İntihar etseydi yurdun 4'üncü katından ederdi, darp izi va...
        Rojin'in babası: İntihar etseydi yurdun 4'üncü katından ederdi, darp izi va...
        Sular yükselince kamyonetiyle çayda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
        Sular yükselince kamyonetiyle çayda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
        Diyarbakır'da esnaf ve sanatkar adaylarına girişimcilik eğitimi verildi
        Diyarbakır'da esnaf ve sanatkar adaylarına girişimcilik eğitimi verildi
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle 6. gününde sürüyor
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle 6. gününde sürüyor
        Diyarbakır'da "1. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi" düzenlendi
        Diyarbakır'da "1. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi" düzenlendi