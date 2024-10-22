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        Diyarbakır'da kontrollü yıkım sırasında 8 katlı bina çöktü

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde depremde hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:10
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        Diyarbakır'da kontrollü yıkım sırasında 8 katlı bina çöktü
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        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde depremde hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olup, 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı bina dün, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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