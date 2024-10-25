Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayindeki kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin, “Birtakım ülkelere teknolojik olarak bağımlıysanız, silah sistemlerinizde, güvenlikte bağımlıysanız, siyasi olarak da tam bağımsız hareket edemezsiniz, ama bu alanlarda, bu stratejik alanlarda kendi teknolojinizi, kendi kabiliyetlerinizi geliştirirseniz tam bağımsız olma imkanına da kavuşmuş olursunuz. Dolayısıyla şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum; ne yaparlarsa yapsınlar biz savunma sanayindeki bu kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz” dedi.

Diyarbakır’a ziyaret ve açılışlar için gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde ‘Diyarbakır İş Dünyası Buluşması’ programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Programa, Yılmaz’ın yanı sıra Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Said Yaz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısına değinerek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerimize, çalışma arkadaşlarına, milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılar var. Önemli bir kısmı taburcu edildi ama halen sağlık açısından hastanelerde olan yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Bu terör eylemi, 85 milyona, 81 ilimize kasteden bir terör eylemidir. Hepimizin huzurunu bozmaya, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yönelen terör eylemidir. Bölücü terör örgütü ve onun arkasındaki yapıların ülkemizin huzurunu demokrasisini gelişmesini engellemeye dönük yaptıkları, organize ettikleri bir terör eylemidir. Siyasi görüşü ne olursa olsun, etnik kimliği, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun 85 milyonun hep birlikte lanetlediği, karşı çıktığı bir terör eylemi olduğunu ifade etmek istiyorum. Terör örgütleri yaptıkları insanlık dışı hadiseleri meşrulaştırmak için çeşitli kimliklerin arkasına sığınmaktadırlar. Nasıl ki FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri dini kimlikleri kullanarak insanlık dışı eylemler yapıyorlarsa, PKK terör örgütü de Kürt kimliğini istismar ederek, bu kimliği maske olarak kullanarak insanlık dışı eylemler yapmaktadır. Nasıl FETÖ ve DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorlarsa, PKK terör örgütü de Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Yaptıkları terör eylemleri, bugüne kadar yapılanlara baktığımızda en fazla Doğu’da Güneydoğu’da yaşayan insanlarımıza zarar vermiştir. Demokrasiye, kalkınmaya, insanların huzuruna zarar vermektedirler. Diyarbakır ve Güneydoğu terör eylemlerinden çok çekti. Buradaki terör eylemleri Diyarbakır’ın potansiyelini hayata geçirmesine, sosyal hayatında, ekonomik hayatında arzu ettiği düzene ulaşmasında en büyük engel oldu. Bugüne ise çok şükür, bugün yaşanan terör saldırılarını bir tarafa bırakacak olursak, ülkemizdeki huzur ortamının pekişmesi, çok farklı bir atmosfer oluşturmuş düzeyde. Her alanda hızlı bir gelişim, toparlanma süreci içerisinde Diyarbakır ve Güneydoğu. Buna engel olmaya çalışanlar var. Hep birlikte bunun karşısında durursak başaramayacaklar. Bu bölge üzerinde hesapları olan uluslararası güç odakları var. Kendilerince, bu bölge üzerinde bir tasarım oluşturup, onu hayata geçirmeye çalışıyorlar ve kendi menfaatlerine yönelik olarak yaptıkları bu tasarıma maalesef bölgede yaşayan birçok insanı, çeşitli yollarla yöntemlerle alet ediyorlar. Bugün Orta Doğu'ya baktığınız zaman Gazze'de şu anda soykırım suçuyla yargılanan ülke hariç olmak üzere hiçbir güçlü devlet istemiyorlar. Bu bölgede bütün devletleri zayıflatmak, bütün toplumları zayıflatmak istiyorlar. Bunu görmemiz lazım. Ama bunu başaramayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti birlik beraberlik içinde güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir ve bu bölgede komşularıyla birlikte, bu bölgede yaşayan bütün toplumlarla birlikte gerçek anlamda bu bölgenin sahibi olarak, ev sahibi olarak bu bölgedeki emperyalist hedefleri olanlar değil, bu bölgenin asıl sahipleri kazanacaktır” dedi.

‘TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİİNDE BÜYÜK ATILIMLAR YAPTI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savunma sanayinde Türkiye’nin büyük atılımlar yaptığını ifade ederek, “Geçmişte birtakım ülkeler bize paramızla bazı sistemleri satmazken, şimdi bize satmadıkları bu ürünleri kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz gibi ihraç ediyoruz. Geçen sene savunma sanayimizin ihracatı 5,5 milyar doları buldu. Bu sene 6,5 milyar doları aşacak, 7 milyar dolar gibi bir hedef var. İnşallah o da yakalanır. Daha dün fuara gittim. Madem savunma sanayini hedefliyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Bizim daha büyük bir azimle, daha büyük bir kararlılıkla savunma sanayine sahip çıkmamız lazım. Bir ülkenin tam bağımsızlığı da buradan geçiyor. Birtakım ülkelere teknolojik olarak bağımlıysanız, silah sistemlerinizde, güvenlikte bağımlıysanız, siyasi olarak da tam bağımsız hareket edemezsiniz ama bu alanlarda, bu stratejik alanlarda kendi teknolojinizi, kendi kabiliyetlerinizi geliştirirseniz tam bağımsız olma imkanına da kavuşmuş olursunuz. Dolayısıyla şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum; ne yaparlarsa yapsınlar biz savunma sanayindeki bu kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarını sunuyorum. Bir vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bütün makam mevkilerden ali bir şekilde. Siyasi bir kararlılık olmasa, Türkiye bugün bu noktaya gelmezdi. Son 20 yılda yüzde 80 dışa bağımlı bir yapıdan, yüzde 80 kendi içinde milli yerli üretim yapan bir yapıya ulaştı savunma sanayimiz. Bugün kendi insanlı, insansız hava sistemlerimizi, helikopterlerimizi, denizaltılarımızı yapma noktasına geldik, işte birçok silah sistemini kendi içimizde imal ediyoruz ve ihraç ediyoruz. Bu sadece güvenliğimiz açısından değil, katma değeri yüksek bir ekonomik yapı oluşturmamız bakımından da son derece önemli. Hazır silahları bize satmaya alışmış, bizi bağımlı hale getirmeye alışmış olan çevrelerin elbette bundan rahatsız olması çok normal. Ama kim rahatsız olursa olsun biz bu gücümüzü, sistemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz ve çok daha üst noktalara ulaşacağız. TUSAŞ’ı ziyaret ettim hem Ankara'da hem de İstanbul'daki stantlarını. Oradaki çalışanlarla bire bir görüştüm ve şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, eskisinden de daha azimli eskisinden de daha güçlü bir şekilde savunma sanayi çalışanlarımız yoluna devam edecek. Bu terör eyleminde yaralanan bir kardeşimiz gece hastanede tedavi olmuştu. Ertesi gün sabah TUSAŞ’ı ziyaret ettiğimizde gelip mesaiye başladığını ve çalıştığını gördük. Gerçekten bu çok büyük moral verdi hepimize. Yine İstanbul'daki standı ziyaret ederken burada çalışanları da dinleme imkanım oldu. Orada da bir kardeşimiz yine aynı hadisede yaşamış, işte kulaklarında birtakım sıkıntılar olduğu halde gelmiş İstanbul'daki görevinin başına. Dolayısıyla bizim milletimiz böyle bir millet inşallah bu yapılanlar azmimizi, kararlılığımızı daha da artırıyor. Terörle mücadeleden en küçük bir taviz vermeden içeride ve dışarıda nerede bir tehdit varsa en güçlü şekilde terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama aynı zamanda da en güçlü şekilde demokrasi ve kalkınma mücadelemizi de devam ettireceğiz. Farklılıklarımıza birlikte ortaklıklarımızı yücelterek, kardeşliğimizi yücelterek hukuk devletini, demokrasiyi çok daha ileri standartlara taşıyarak ülkemizi çok daha güçlü yardımlara ulaştıracağız ve bunu da 85 milyon olarak 81 ilimizle yapacağız, hep birlikte yapacağız. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenlere de en güzel cevap bu olacak diye inanıyorum” diye konuştu.