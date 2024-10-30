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        7 katlı apartmanda yangın; alevler 2 saatte söndürüldü

        DİYARBAKIR'da apartmanın 3'üncü kat dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:11
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        7 katlı apartmanda yangın; alevler 2 saatte söndürüldü
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        DİYARBAKIR'da apartmanın 3'üncü kat dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Daire kullanılamaz hale geldi.

        Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1154'üncü Sokak'taki 7 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İlk incelemede; yangının derin dondurucu kablolarının alev alması ile çıktığı belirlendi. Daire kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

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