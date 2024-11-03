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        Düğün salonunun bahçesinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

        DİYARBAKIR'da, bir düğün salonunun bahçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:55
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        Düğün salonunun bahçesinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
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        DİYARBAKIR’da, bir düğün salonunun bahçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi Çiçek Sokak’taki bir düğün salonunun bahçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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