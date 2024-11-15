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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Barlas, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:20
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Barlas, hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde kırsal Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Barlas idaresindeki 21 AEV 524 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, traktörün altında kalan Barlas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Barlas’ın cenazesi, otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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