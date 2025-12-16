Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'dan 15 firma "Uluslararası Şam Fuarı"na katıldı

        Diyarbakır'dan 15 firma, "Uluslararası Şam Fuarı"nda yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:50 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:50
        Diyarbakır'dan 15 firma "Uluslararası Şam Fuarı"na katıldı
        Diyarbakır'dan 15 firma, "Uluslararası Şam Fuarı"nda yerini aldı.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Valiliği, DTSO ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) iş birliğiyle kentte faaliyet yürüten 15 firma, Suriye'nin Şam kentinde düzenlenen fuara katıldı.

        Firmalar fuarda, Diyarbakır sanayisinin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve sanayi altyapısını uluslararası ziyaretçilere tanıtma imkanı buldu.

        Firmaların fuara katılımıyla, kent sanayisinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün arttırılması ve yeni ihracat kapılarının açılması hedefleniyor.

        Fuara, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve OSB Yönetim Kurulu üyesi Kamuran Azizoğlu katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını talep etti.

        Sınır kapısının Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Kaya, kapının faaliyete geçmesiyle lojistik maliyetlerin düşeceğini, bölge illerinin ihracatının artacağını ve karşılıklı ticaret hacminin önemli ölçüde genişleyeceğini ifade etti.

